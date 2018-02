Oranje achtervolgingsploeg in record door naar halve finale

De achtervolgingsploeg van de vrouwen heeft op de Olympische Spelen in Zuid-Korea goede zaken gedaan. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marrit Leenstra moesten meteen als eerste het ijs op, en konden in een strakke rit een Olympisch record van 2.55.61 neerzetten. Dit was genoeg voor de eerste plaats. De vier teams met de beste tijden plaatsen zich voor de halve finale op woensdag.

Antoinette de Jong had in de rit wel wat moeite om het tempo bij te houden, maar kon uiteindelijk toch meekomen om het Olympische record neer te zetten. De andere landen die woensdag in actie komen zijn Amerika, met Heather Bergsma uit Aldeboarn, Japan en Canada. Nederland moet woensdag tegen de Amerikanen rijden, die maandag de vierde tijd neer hebben gezet.