Chauffeur van aanrijding Ouwsterhaule had teveel gedronken

De man die zondagavond bij Ouwsterhaule twee mensen aanreed, had teveel gedronken. Dat blijkt uit het politieonderzoek. Het gaat om een 40-jarige inwoner van gemeente De Fryske Marren. De man reed na het ongeluk door, maar meldde zich nadat de politie een Burgernetactie was begonnen. Nadat hij was gehoord, is de man weer vrijgelaten door de politie.

De twee slachtoffers, een vrouw van 44 en een man van 48 uit Ouwsterhaule, zijn na het ongeluk overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kan niet aangeven hoe het nu met ze is. Voor de hulpverlening werd onder andere ook een traumahelikopter ingezet. Ook voorbijgangers hebben geholpen. De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht van de aanrijding.