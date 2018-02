"Vaarroute Holwerd-Ameland wordt geen hoofdvaarwater"

Directeur Ger van Langen van Rederij Wagenborg is verbaasd over de reactie van het ministerie dat het aanwijzen van de vaarroute tussen Holwerd en Ameland tot hoofdvaarwater niet kan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan het aanwijzen als vaarwater niet omdat de route niet onder het binnenwater valt en het aanwijzen als hoofdvaarwater alleen bedoeld is voor het vervoeren van goederen.

Van Langen heeft het over ''wegduikgedrag'' door het ministerie. ''Jammer dat het ministerie deze houding aanneemt'', zegt hij. Volgens hem valt de Waddenzee wel onder het binnenvaarwater en vervoert Wagenborg naast passagiers ook goederen: ''Ieder jaar duizenden vrachtwagens.'' Van Langen wil graag met het ministerie spreken. ''Ons uitgangspunt is dat er een veilige vaarroute komt, die voldoet aan internationale richtlijnen en waarbij de natuurwaarden niet langer het uitgangspunt zijn.''

Van Langen riep begin februari op tot het aanwijzen van de vaarroute tot hoodvaarwater. Hij maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van het eiland en vraagt zich af of dat over vijf jaar nog wel bereikbaar is. Volgens het ministerie wordt de route gewoon onderhouden. ''Daar is een aannemer meerdere dagen per week aan het baggeren. Het aanwijzen van hoofdvaarwegen geldt voor binnenvaarwegen, zoals kanalen'', zegt woordvoerder Roel Vincken.