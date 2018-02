Leeuwarder gepakt voor diefstal van accu

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 20-jarige Leeuwarder aangehouden die eerder die avond de accu van een hoogwerker had gestolen. De hoogwerker stond in de Middelzeelaan in Leeuwarden. Om bij de accu te kunnen komen, richtte de Leeuwarder veel schade aan bij de machine. Hij vluchtte weg op zijn fiets, maar de politie kon de man op de Lorentzkade aan de kant zetten. Hij had de accu op de Trompstraat gedumpt. Op zijn aanwijzing vond de politie de accu terug. De man zit vast voor verder onderzoek.