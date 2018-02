Op de Hemerterlaan bij Witmarsum is maandagochtend een auto naast de weg in het water beland. Er waren onder andere duikers opgeroepen, maar die hoefden niet in actie te komen. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeluk niet gewond.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De weg is een tijdje afgesloten geweest om de auto weg te halen.