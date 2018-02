Bouwbedrijven willen samenwerken in Noordoost-Fryslân

De bouwsector in Noordoost-Fryslân een impuls geven. Dat is het doel van het nieuwe innovatiecluster bouw Noordoost-Fryslân. Negen bedrijven uit de regio hebben zich verenigd in het cluster, en daarbij zitten onder andere ook bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum, VDM uit Drogeham en Fritech uit Buitenpost.

Volgens Jeroen van Wijk, projectleider van het innovatiecluster, komt er veel op de bouw af in deze tijd: "als je kijkt naar 3D-printing, dan worden er bijvoorbeeld in China al huizen geprint. Maar ook circulair bouwen en duurzaam bouwen zijn ontwikkelingen waar bedrijven van elkaar willen leren en graag nieuwe producten in willen ontwikkelen." Er zal nu worden gekeken op welke manier de bedrijven in het cluster op deze verschillende gebieden kunnen samenwerken.

Concurrenten helpen elkaar

Volgens Van Wijk is er veel belangstelling om elkaar te helpen, ook al zijn de bedrijven in de kern natuurlijk altijd nog concurrenten. "Uiteindelijk staan deze bedrijven heel erg voor samenwerking en economische ontwikkeling in het gebied," zo zegt Van Wijk, wijzend op de regio Noordoost-Fryslân. "Natuurlijk hou je dan wel bepaalde innovaties voor jezelf, maar deze bedrijven zijn ook bereid om bepaalde kennis te delen omdat ze het heel belangrijk vinden dat de economische ontwikkeling in het gebied goed blijft."

Om het innovatiecluster werkbaar te maken zijn er plannen voor een bouwcampus, "dus een fysieke plek waar bedrijven samen kunnen innoveren. We willen vooral veel gaan doen, en niet teveel praten."