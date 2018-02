UNIS Flyers met goed gevoel naar Final Four

De Flyers hadden zondagavond geen problemen met de Red Eagles uit Den Bosch. In Noord-Brabant werd het 1-7 voor de ijshockeyers uit Heerenveen.

Lars den Edel zette de Flyers in de eerste periode op voorsprong. Via Ronald Wurm en Yan Turcotte werd het 0-3. In de tweede periode gingen de Flyers door met scoren: Wurm opnieuw, Marco Postma twee keer en Tony Demelinne zetten de stand op 0-7. In de laatste periode redde Niels Lemans de eer voor de thuisploeg: 1-7.

Aankomende zaterdag spelen de Flyers in Thialf de eerste wedstrijd in de Final Four. Daar doen de vier beste Nederlandse ploegen aan mee. De Devils uit Nijmegen zijn zaterdag de tegenstander. De winnaar van die wedstrijd gaat naar de finale op zondag.