Pyeongchang, dag 11: Friezinnen in de achtervolgingsploeg

De mannenachtervolgingsploeg kwam zondag in actie, maandag zijn de dames aan de beurt. En die ploeg bestaat bij Nederland volledig uit Friezinnen: Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong.

12.00 uur: ploegenachtervolging dames

De drie Friezinnen (met Lotte van Beek als reserve) rijden in de eerste rit tegen het gastland Zuid-Korea. In totaal doen acht landen mee. De vier ploegen met de snelste tijd plaatsen zich voor de halve finales, die woensdag worden verreden.

12.53 uur: 500 meter mannen

Bij de 500 meter voor mannen doen geen Friezen mee. De drie Nederlanders die in de baan komen, zijn Jan Smeekens (zilver in 2014), Ronald Mulder en Kai Verbij. Er is op deze afstand geen uitgesproken topfavoriet.

Dinsdag 18 februari: Shorttrackers weer in actie

Dinsdag betreden de shorttrackers weer het ijs. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma rijden de 500 meter, Suzanne Schulting de 1.000 meter. Schulting rijdt met de aflossingsploeg ook nog de B-finale.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Heren 500 meter

Voorspelling Koos Wieling

1. Jan Smeekens (Nederland)

2. Håvard Holmefjord Lorentzen (Noorwegen)

3. Ronald Mulder (Nederland)

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Ronald Mulder (Nederland)

2. Håvard Holmefjord Lorentzen (Noorwegen)

3. Artus Was (Polen)

Voorspelling Johan Stobbe

1. Håvard Holmefjord Lorentzen (Noorwegen)

2. Ronald Mulder (Nederland)

3. Alex Boisvert-Lacroix (Canada)

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot en met 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de prestaties van de Friese sporters op radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.