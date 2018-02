Sven Kramer: "Heb het nog moeilijk met de 10 kilometer"

Sven Kramer heeft het nog moeilijk met het verlies op de Olympische tien kilometer. "Dat gaat bij mij nog door merg en been", vertelde hij zondag bij Studio Sportwinter.

Desondanks geniet Kramer wel van zijn gouden medaille op de vijf kilometer, die hij voor de derde Olympische Spelen op rij won. "Als ik de beelden zie, dan ben ik er wel trots op. Misschien moet ik vaker naar de beelden kijken."

"Ik probeer zoveel mogelijk te relativeren en te genieten van wat ik wel gewonnen heb", zegt Kramer. "Daar heb ik in het verleden veel moeite mee gehad, maar het gaat steeds beter. En natuurlijk vind ik het nog moeilijk, maar het is 'part of the game'."

Kramer plaatste zich zondag met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen voor de halve finales van de ploegenachtervolging. Die worden woensdag verreden.