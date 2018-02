Luchtruim soms gesloten vanwege tekort luchtverkeersleiders

Het luchtruim boven grote delen van Nederland gaat soms dicht, omdat de luchtverkeersleiders van de luchtmacht door een personeelstekort het werk niet altijd aankunnen. Dat schrijft de NOS. De luchtverkeersleiding van de luchtmacht beheert grote delen van het Nederlandse luchtruim, waaronder ook het luchtruim boven Fryslân.

Omdat het luchtruim in december en januari vijf keer was gesloten, konden traumahelikopters niet uitvliegen. Het personeelstekort heeft ook invloed op de F16-piloten. Die kunnen nu minder oefenen dan normaalgesproken. Daarnaast krijgt de kleine luchtvaart, zoals vliegscholen, de afgelopen maanden meerdere dagen geen informatie over het weer en ander verkeer in het luchtruim.