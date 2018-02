De NHL Stenden ziet dat de aandacht voor de lerarenopleiding Pabo dit jaar groter is dan andere jaren. Op open dagen zitten de lokalen voor de voorlichtingen voller dan ooit.

Er is een groot tekort aan leraren, waardoor de kans op een baan groot is. Ondertussen staken leraren door het hele land omdat de werkdruk te hoog is en het salaris te laag. Toch schrikt dat de potentiële pabo-studenten niet af en blijft de aandacht voor de opleiding groot.