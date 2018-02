Twee oud-studenten van de MBO-opleiding Life Sciences in Leeuwarden presenteren maandag een nieuw biertje dat ze speciaal hebben gebrouwen voor Culturele Hoofdstad. Het 'Skries'-bier is ook een ode aan het Friese landschap.

Admiraals' Bierbrouwerij in Aldtsjerk heeft het bier in samenwerking met de studenten gebrouwen. De brouwerij is een van de stagebedrijven van MBO Life Sciences.