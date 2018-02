Anice Das: "Ik heb er alles uitgehaald"

Anice Das heeft genoten van het rijden op de Olympische Spelen: "Het was heel leuk, m'n rit ging goed", vertelde ze na haar 500 meter aan de NOS. Das was de eerste van 31 rijdsters die aan de bak moesten en ze reed haar rit alleen. "Dat had ik nog niet eerder gehad, maar ik dacht: boeien, gewoon rijden." Ze werd uiteindelijk negentiende in een tijd van 38,75.

Over de rit zelf was Das niet ontevreden. "Ik heb er alles uitgehaald wat erin zat. Ik had het liefst een persoonlijk record gereden, maar ik denk dat ik m'n rit redelijk goed heb uitgevoerd."