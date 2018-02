Op de A32 bij Wolvega is zondagmiddag een auto van de weg geraakt. De auto reed vanuit Heerenveen in de richting van Steenwijk, toen de twee inzittenden met de auto in de berm belandden. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk.

De twee passagiers zijn onderzocht door ambulancepersoneel, maar waren ongedeerd.