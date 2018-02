Nikki May Woudstra pakt hoogspringtitel op NK Indoor

Nikki May Woudstra uit Wolvega heeft zondag in Apeldoorn de titel bij het hoogspringen gepakt op de Nederlandse Kampioenschappen Indoor. Ze ging als enige over de hoogte van 1.79 meter. Dat lukte haar één keer.

Bij de 800 meter voor mannen stonden twee Friezen op het podium, maar niet op de hoogste trede. Jaap Gerben Vellinga uit Lemmer werd tweede in een tijd van 1.52,10, Lars van Hoeven uit Nes (Heerenveen) derde in 1.52,52. Winnaar was Thomas van Laar. Hij deed 1.51,66 over de 800 meter.

Zaterdag werd hoogspringer Douwe Amels uit Drachten al voor de vijfde keer Nederlands kampioen.