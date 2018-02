Balk heeft vanaf april een huisarts minder

Balk moet het vanaf 1 april met een huisarts minder doen. De zoektocht naar een vervanger voor dokter Frits Krijnen heeft tot nu toe niets opgeleverd. Maar dat betekent niet dat de 66-jarige dokter niet met pensioen kan.

De zoektocht naar een vervanger kreeg veel aandacht, toen de dochter van Krijnen in november een oproep plaatste op Facebook. Die oproep werd honderden keren gedeeld en trok ook de aandacht van de landelijke media. Want niet alleen in Balk is het een probleem, ook op andere plaatsen wordt het steeds moeilijker een nieuwe huisarts te vinden.

Voorkeur voor praktijkhouder

Balk heeft ook nog een praktijk met twee andere huisartsen. Alle patiënten van Krijnen kunnen bij twee waarnemers terecht. Dat zijn huisartsen in loondienst. Krijnen vindt het jammer dat de oproep niets heeft opgeleverd. "Ik twijfel er niet aan dat de waarnemers mijn werk goed zullen overnemen. Maar ik had toch gehoopt op een jong iemand die ook praktijkhouder wilde zijn. Zo iemand kan, zoals wat ik heb, beter een band opbouwen met de patiënten en met het dorp. Iemand in loondienst - dus niet met een eigen praktijk - kan zomaar ontslag nemen. En dan zit Balk weer met hetzelfde probleem."

Eerst vakantie

De huisarts heeft nog geen idee wat hij allemaal gaat doen als hij in april met pensioen gaat. "Mijn vrouw en ik zullen, denk ik, eerst lang op vakantie. Even een tijd de rust opzoeken. Maar wat we daarna gaan doen, daar heb ik nog geen beeld van."