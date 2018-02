Late tegengoals nekken Sneek Wit Zwart en VV Heerenveen

Voor zondaghoofdklassers Sneek Wit Zwart en VV Heerenveen duurden de wedstrijden zondagmiddag net iets te lang. Door late tegengoals verloren beide Friese ploegen.

Sneek Wit Zwart leek op bezoek bij directe concurrent DHC drie belangrijke punten te pakken in de strijd tegen degradatie. Kevin Huitema kopte de Snekers na een klein uur spelen op voorsprong in Delft. In de laatste minuut maakte Jeffrey de Roon echter de gelijkmaker via een strafschop en in de blessuretijd zorgde Wesley Verhoek zelfs voor de overwinning van DHC.

Ook Heerenveen ging in blessuretijd onderuit. Thuis tegen RKAVV hielden de Feansters lang stand. De ploeg van Marcel Valk leek een punt over te houden aan de wedstrijd, maar Rico de Boer maakte in de vierde minuut van de extra tijd de winnende treffer voor de club uit Leidschendam.

De twee Friese ploegen staan nu op de veertiende en vijftiende plaats. Ze houden alleen nog Jong Achilles '29 onder zich.