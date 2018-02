Elma de Vries bezig aan laatste seizoen

Elma de Vries neemt na dit seizoen afscheid van de schaatssport. Dat heeft de schaatsster uit Haule zondag bekendgemaakt.

"Ik schaats nu nog mee voor het podium en kan mijn werk doen voor de ploeg", laat De Vries in een reactie via haar ploeg weten. "Met dat gevoel wil ik afscheid nemen."

De 34-jarige De Vries was succesvol op de langebaan en bij het marathonschaatsen. In 2006 won ze de Alternatieve Elfstedentocht. Vier jaar later won ze het NK Allround en deed ze in Vancouver mee aan de 5.000 meter op de Olympische Spelen. Vorig jaar werd ze nog uitgeroepen tot marathonrijdster van het jaar.