Zeearenden in De Alde Feanen bouwen twee nesten

Dezelfde twee zeearenden die vorig jaar een jonge vogel hebben opgevoed in natuurgebied De Alde Feanen, zijn weer aan de slag in hetzelfde gebied. Ze bouwen nu niet een, maar twee netsen. Ze zitten op dezelfde plek als vorig jaar. In eerste instantie probeerden de vogels het oude nest weer op te knappen. Er is ook een camera van Beleef de Lente met zonnepaneel geplaatst. Beleef de Lente is een project van Vogelbescherming Nederland. Mensen kunnen sinds zondag via de webcam volgen wat er in het nest gebeurt.

Maar nadat de camera met zonnepaneel is geplaatst, zijn de vogels begonnen aan de bouw van een nieuw nest, laat Sip Veenstra van It Fryske Gea weten. Welke nest straks wordt gebruikt is nog niet duidelijk. Wat betreft Veenstra broeden de vogels in het eerste nest. Niet alleen omdat daar de camera op staat, maar ook omdat de boom waarin het tweede nest wordt gemaakt, niet gezond is en dus kan omwaaien bij een storm.