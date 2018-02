Geen podiumplek voor Anice Das en Jorien ter Mors op 500 m

De Nederlandse vrouwen hebben zondag geen podiumplek veroverd op de 500 meter schaatsen op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Nederlands kampioen Jorien ter Mors werd zesde, Anice Das negentiende en Lotte van Beek 23e. De Amerikaanse Heather Bergsma, die in Aldeboarn woont, werd elfde.

Het goud werd gewonnen door de Japanse Nao Kodaira. Zij reed de 500 meter in een tijd van 36.94. Dat is een Olympisch record en een wereldrecord voor een baan op zeeniveau. Het zilver was voor de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa en de Tsjechische Karolina Erbanová gaat met brons naar huis.