Sven, Jan en Koen naar halve finale ploegenachtervolging

De Nederlandse achtervolgingsploeg heeft zondag op de Olympische Spelen de halve finale bereikt. Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij versloegen in de 1500 meter in de Gangneung Oval de Amerikaanse schaatsers met een groot verschil: 3.40,03 om 3.42,98. De Oranjerijders zetten van de acht landen niet de beste tijd neer. Zuid-Korea was met een tijd van 3.39,29 het rapst.

"Ik vond het eigenlijk heel erg goed gaan. Tot twee ronden voor het einde. Toen kwamen we een beetje in moeilijkheden'', analyseerde kopman Sven Kramer. ,,Koen had twee ronden voor het einde een iets mindere beurt en gaf die heel volwassen weg. In het verleden zag je nog wel eens dat het helemaal uit elkaar viel als iemand het moeilijk kreeg. Als team pakten we het nu goed op en bleven we dicht bij elkaar.''

"Uiteindelijk gaat het erom dat aan het einde van de achtervolging iedereen binnen de ploeg even moe is. Dat was vandaag niet het geval. Dus ik moet meer op kop zitten, als we in deze samenstelling blijven rijden. Natuurlijk zullen we daar met z'n vieren en de bondscoach over spreken. We laten dit even berusten. Vandaag en morgen kijken we verder'', zei Kramer.

De halve finales en de finale van de ploegenachtervolging staan voor aanstaande woensdag op het programma. Nedeland komt dan uit tegen Noorwegen. Of Nederland dan in dezelfde samenstelling aantreedt, zal de komende dagen worden besproken. Patrick Roest is reserve achter Kramer, Verweij en Jan Blokhuijsen.