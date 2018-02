In het provinciehuis in Leeuwarden vindt maandag de Friese voorronde van de jaarlijkse debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis plaats. Ruim 85 jongeren gaan daar de strijd met elkaar aan. Ze debatteren over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de landelijke proef met het kweken van wiet.

Verder wordt er gediscussieerd over het plaatsen van windmolens in Friesland en over de vraag of Fryslân de jeugd voldoende genoeg toekomstkansen biedt. Aan de competitie doen zes scholen met.