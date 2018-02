Waddenverening heeft 6500 handtekeningen tegen gas

De petitie van de Waddenvereniging tegen de gaswinning in het Waddengebied is de afgelopen weken door 6500 mensen ondertekend. De Waddenvereniging is met de petitie begonnen vanwege de aanstaande proefboringen vanaf een boorplatform ten noorden van Schiermonnikoog. Volgens de Waddenvereniging neemt de druk op het Waddengebied door de boringen steeds verder toe en vormen ze een directe bedreiging van het kwetsbare natuurgebied.

Actievoerders van Greenpeace hielden de afgelopen dagen het boorplatform bij Schiermonnikoog tijdelijk bezet. De voorbereiding voor de proefboringen gaan echter gewoon door. Greenpeace heeft aangekondigd het platform mogelijk opnieuw te gaan bezetten.