Een 32-jarige man uit Leeuwarden is zaterdag op de bon geslingerd. Omdat de spiegels van zijn auto bevroren waren, zette de politie de bestuurder op de Lytse Dyk in Britsum aan de kant. Bij controle bleek dat hij te veel alcohol had gedronken.

De Leeuwarder kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van vijf uren.