IOC onderneemt geen verdere stappen tegen Anema

Het IOC onderneemt geen verdere stappen tegen schaatscoach Jillert Anema. De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF heeft juist gehandeld in de afhandeling van poging tot matchfixing door Anema bij de Olympische Spelen, vier jaar geleden in Sotsji. Dat stelt het Internationaal Olympisch Comité zondag in een verklaring .

NOC*NSF gaf Anema na de Spelen van 2014 een officiële waarschuwing. Volgens het IOC was dat een juiste beslissing. NOC*NSF bracht de zaak niet naar buiten. Vorige week bleek uit een artikel in de Volkskrant wat er gebeurd was .