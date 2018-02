UPDATE: Vermiste vrouw in goede gezondheid gevonden

De vrouw die werd vermist in Beetsterzwaag, is teruggevonden. Ze verkeert in goede gezondheid, meldt de politie zondagochtend op Twitter. Na de vermissing kwam zaterdagavond in het dorp een grote zoekactie op gang. De brandweer en een groep van twintig vrijwilligers gingen eerst op weg om de 53-jarige vrouw te zoeken. Later voegden zich negen politieauto's bij de zoekactie. Agenten op de fiets doorzochten de kleinere straatjes in het dorp. Toen alles was afgezocht, is de zoekactie zaterdagnacht tijdelijk stilgezet.

De vrouw was dus zondagmorgen weer terecht. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De vrouw woont in een zorginstelling van Talant .