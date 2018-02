Massale zoektocht naar vermiste vrouw in Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag en omgeving is zaterdagavond massaal zocht naar een vermiste vrouw. De 53-jarige vrouw woont in een instelling van Talant. De brandweer en een groep van twintig vrijwilligers hebben naar haar gezocht. De brandweer heeft daarbij een auto met zoeklampen inzet. Om 1 uur vannacht kwamen er negen politieauto's bij. Agenten op de fiets hebben de kleinere straatjes in het dorp afgezocht. Omdat de temperatuur onder nul was, wilden ze de vrouw zo snel mogelijk vinden. Tot nu toe heeft de zoektocht niets opgeleverd.

De vermiste vrouw heeft een lichte huidskleur, kort grijs haar en ze is 1,62 meter lang. Ze heeft een zwarte jas aan met capuchon, een lichte spijkerbroek en hoge schoenen.