Streppel na gelijkspel bij PSV: "Zelf afgedwongen"

SC Heerenveen speelde zaterdagavond in het Philips Stadion met 2-2 gelijk tegen PSV, de koploper van de eredivisie. "Een heet avondje", beleefde Lucas Woudenberg. De verdediger begon voor het eerst sinds de bekeruitschakeling tegen Willem II, in oktober vorig jaar, weer eens in de basis bij Heerenveen.

"Ik denk dat we als morele winnaar van het veld stapten", zei Woudenberg. Vlak voor rust zag de linksback van Heerenveen zijn directe tegenstander, Hirving Lozano, van het veld gestuurd worden na een rode kaart. "Het was een duel en ik kreeg een tik in mijn gezicht. De scheidsrechter geeft uiteindelijk een rode kaart." Een terechte kaart? "Dat weet ik niet, dat is aan de KNVB om dat te beoordelen."

Eigen verdienste

Trainer Jurgen Streppel kon het moment van de rode kaart niet goed zien. Hij zei dat het de eigen verdienste van de ploeg was waardoor Heerenveen, na een 2-0 achterstand, alsnog met een punt in de bus stapte. "We hebben het zelf afgedwongen", vond Streppel.

Tegen tien man ging Heerenveen op zoek naar een goed resultaat. Daarbij wisselde Streppel aanvallend. "Op het eind stonden we zelfs met één verdediger op het veld", zei de coach. "Je weet dat wij voor aanvallend voetbal staan en dat hebben we vandaag goed laten zien, denk ik."