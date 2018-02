UNIS Flyers wint eenvoudig van Ahoud Devils uit Nijmegen

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben zaterdagavond de competitiewedstrijd tegen Ahoud Devils met groot gemak gewonnen. De ploeg van coach Mike Nason was in Heerenveen veel te sterk voor het team uit Nijmegen. Het werd maar liefst 9-1 voor de thuisclub.

In de eerste periode zette Adam Bezak met een powerplay-doelpunt UNIS Flyers op voorsprong. Even later verdubbelde Ronald Wurm de score, maar Levi Houkes van Ahoud Devils maakte nog in de eerste periode de aansluitingstreffer.

In de tweede periode breidde UNIS Flyers de score uit. Bezak maakte zijn tweede, derde en vierde goal van de wedstrijd. Lars den Edel maakte er daarna 5-1 van, waarna de tweede periode tot een eind kwam.

In de laatste periode kwam de riante voorsprong niet in gevaar en liep de thuisclub door goals van Tony Demelinne, Dennis Sikma en Kevin Nijland (twee keer) uit naar 9-1.