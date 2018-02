Stroetinga wint marathon: Van der Molen vijfde bij vrouwen

Op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg kwam Arjan Stroetinga zaterdagavond als eerste over de streep in de vijftiende marathonwedstrijd van het seizoen. De schaatser uit Wijnjewoude was onder anderen te sterk voor nummer twee en klassementsleider Sjoerd den Hartog en Simon Schouten, die derde werd.

Crispijn Ariëns uit Wolvega werd vierde. Bob de Vries, die vorige week nog de 5000 meter op de Olympische Spelen in Zuid-Korea reed, kwam in Tilburg als zesde over de finish.

Bij de vrouwen werd Lisa van der Geest eerste. Bovendien won zij daarmee ook het klassement. Jessica Merkens werd in Tilburg tweede en Imke Vormeer derde. Jade van der Molen uit Heerenveen viel net buiten het podium en werd vijfde.