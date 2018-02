SC Heerenveen maakt fouten goed en speelt gelijk tegen PSV

SC Heerenveen heeft zaterdagavond op bezoek bij PSV gelijk gespeeld tegen de koploper van de eredivisie. De ploeg van trainer Jurgen Streppel stond bij rust nog met 2-0 achter, maar een rode kaart voor PSV-aanvaller Hirving Lozano veranderde alles. Na een goede comeback van Heerenveen werd het in het Philips Stadion uiteindelijk 2-2.

Heerenveen begon brutaal in Eindhoven en pakte het initiatief. Het eerste schot kwam van de voet van Michel Vlap, maar dat was een prooi voor PSV-keeper Jeroen Zoet. Heerenveen speelde aardig, maar kwam wel op achterstand door twee fouten achterin. Balverlies van oud-PSV-speler Stijn Schaars stond aan de basis van een hoekschop voor PSV. Uit deze standaardsituatie kopte Santiago Arias na een goed halfuur de bal achter doelman Martin Hansen.

Een kleine tien minuten later ging verdediger Kik Pierie de fout in. Lozano pakte de bal af, vond Luuk de Jong en die schoot de bal in de kruising. PSV op rozen, maar zag in de laatste minuut van de eerste helft dat Lozano met een rode kaart van het veld werd gestuurd. De topscorer van de eredivisie zou Lucas Woudenberg een tik hebben gegeven.

Tegen tien man

In de tweede helft maakte SC Heerenveen-aanvoerder Schaars na ruim tien minuten spelen de aansluitingstreffer en met een man meer ging Heerenveen manmachtig op zoek naar de gelijkmaker. Onder andere Henk Veerman was er dichtbij, maar Zoet kon zijn inzet keren. De keeper van PSV had in de slotfase geen antwoord op Reza Ghoochannejhad. Beide ploegen kregen daarna nog kansen op een winnend goal, maar die viel net.

PSV - SC Heerenveen 2-2 (2-0). 34. Santiago Arias 1-0, 43. Luuk de Jong 2-0, 57. Stijn Schaars 2-1, 82. Reza Ghoochannejhad 2-2. Giele kaarten: Jorrit Hendrix (PSV), Stijn Schaars, Denzel Dumfries (SC Hearrenfean). Reade kaart: 45. Hirving Lozano (PSV).

Opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries (82. Van Amersfoort), Høegh, Pierie (46. Veerman), Woudenberg (78. Rojas); Schaars, Thorsby, Vlap; Ødegaard, Ghoochannejhad, Zeneli.