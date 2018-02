Omrop TIP: Hea! bij nacht

Wat gebeurt er in Fryslân in de uren dat de meeste mensen op bed liggen? De hele week staat bij Hea! in het kader van de nacht. Een ritje met de taxichauffeur die 's nachts werkt en de bakker die het brood voor de volgende dag bakt. Hea! duikt van 19 t/m 22 februari de nacht in.

Wie is er nog onderweg of aan het werk? Maar ook: wat doet de nacht met hen? Houden ze van het donker of liggen ze 's nachts liever te slapen? Een van de nachtwerkers is bakker Johan Bijlsma uit Franeker. Hij werkt het liefst 's nachts. Voor hem is het nachtwerk een manier van leven, hij doet niet anders. ''Je kunt lekker doorwerken, je wordt bijna niet gestoord en er rinkelen geen telefoons.'' En zo kan hij in alle rust het brood bakker dat 's ochtends vroeg vers in de winkels ligt.

Ook Bert Visser, melkrijder voor de RMO (Rijdende Melk Ontvangst) in Bolsward, ziet de voordelen van nachtwerk wel in: het is dan namelijk lekker rustig op de weg. Visser komt 's nachts op heel wat boerenerven om de melktank te legen en daarna de duizenden liters naar de fabriek te brengen. Toch heeft dat werk volgens hem soms ook een mindere kant. Midden in de nacht op een verlaten plek staan in slecht weer, vindt hij maar niks.



Hea! bij nacht is van maandag 19 t/m donderdag 22 februari te zien om 17.35 uur op televisie. Een aflevering terugkijken? Kijk dan op Omropfryslan.nl/hea.