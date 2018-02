Omrop TIP: It lân neist ús, berjochten fan 'e keukentafel

Alles in de wereld om ons heen maakt ontwikkelingen door. Dingen ontstaan, leven en veranderen. In de Fryslân DOK-documentaire 'It lân neist ús, berjochten fan 'e keukentafel' volgt filmmaker Henk Penninga drie jaar lang het stuk landbouwgrond direct naast zijn huis en zijn tuin en keuken.

Groei, verandering en het leven

Als je uit het raam kijkt bij de keukentafel van filmmaker Henk Penninga, dan zie je het bouwland onder Minnertsga. Naast de landbouwgrond is ook de groei, oogst en verwerking in Penninga's eigen tuin en keuken drie jaar lang geregistreerd. In de film is onder andere te zien hoe tulpenbollen van het land worden gehaald, hoe een kudde paarden graast en hoe er met een metaaldetector in de grond wordt gezocht.

Eigenschappen van de mens

Muziek uit alle windrichtingen van de wereld maakt een essentieel onderdeel uit van deze poëtische vertelling. Een stem vertelt over het Oerbegin van de tijd, waarin het Noorden, Zuiden, Oosten en Westen bij elkaar komen om te overleggen over de eigenschappen van de mens. De plekken waar vogels moeten wonen en de rol van de machines die de mens gebruikt.

De Fryslân DOK-documentaire 'It lân neist ús, berjochten fan 'e keukentafel' is op zondag 25 februari om 17.00 uur en daarna vanaf 18;00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.