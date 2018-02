Omrop TIP: PietCast #10 Winter, griep en carnaval

Het weer, een van de onderwerpen waar het meest over wordt gepraat. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in meer dan alleen de voorspelling voor de komende dagen, is er de PietCast. Een podcast met weerman Piet Paulusma. In de nieuwste aflevering staan de winter en het klimaat centraal.

Ja, ja, ja: de winter... Krijgen we er nog een beetje van? In aflevering 10 komen eerst de winteronderwerpen griep, carnaval en wintervermaak aan bod. En tot slot: welke elementen uit deze winter zijn direct toe te schrijven aan klimaatverandering?

Een keer in de drie weken duikt Wim Brons samen met Piet dieper het weer in. Hoe komt Piet aan zijn informatie? Krijgen we ooit nog een Elfstedentocht? Hoe denkt Piet over de opwarming van de aarde? Allemaal onderwerpen die aan de orde kunnen komen in de podcasts over het weer.

De PietCast is te vinden in iTunes. Of in je eigen favoriete podcastprogramma via RSS. Alles over het weer is natuurlijk te vinden op Omropfryslan.nl/waar.