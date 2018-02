Open dag NHL Stenden trekt jongeren uit de hele wereld

Naast de 'gewone' open dag van NHL Stenden Hogeschool voor Nederlandse jongeren, was er zaterdagmiddag ook een speciale open dag voor buitenlandse studenten. Zo'n dertig jongeren uit landen zoals Duitsland, de Verenigde Staten, Vietnam, China en Engeland kwamen op de open dag af om te kijken of een studie in Leeuwarden wat voor ze is.

Volgens Sarah Glücks, die de internationale open dag organiseert, is het voor de jongeren belangrijk om te weten waar ze terecht kunnen komen. "Online kun je veel vinden, maar bij ons kunnen ze alles vragen wat ze willen en krijgen ze ook een gevoel bij de stad en de school."

Studenten uit Amerika en Engeland

De meeste jongeren die naar de hogeschool komen, weten al goed wat ze willen. Zo ook Teun Scholten uit Amerika. Hij heeft Nederlandse ouders en kan een klein woordje Nederlands spreken, maar doet het toch liever in het Engels. Hij vindt de Nederlandse manier van lesgeven beter dan de Amerikaanse, omdat er hier meer aandacht is voor de praktijk.

Het risico dat hij de hele reis voor niks had gemaakt, bijvoorbeeld omdat de school toch niet aan zijn verwachtingen zou voldoen, neemt hij voor lief. "In certain situations, money doesn't matter." Soms is geld niet het belangrijkste. Bovendien kan hij deze trip mooi gebruiken om zijn Nederlandse familie weer eens te bezoeken.

Ook Hanneke Pigott-Rowles (een Nederlandse oma, daarom de voornaam) uit Engeland, wist voor haar reis eigenlijk al wat ze wilde. Het bezoek aan de hogeschool was voor haar voornamelijk de gelegenheid de sfeer van de school te proeven. Als het niks voor haar was, had ze toch wat contact gehad met andere culturen.

De hogescholen van Amsterdam en Groningen heeft de Engelse deze week ook al bezocht, maar Leeuwarden leek haar toch het mooist. Ze kijkt er nu al naar uit om hier de komende vier jaar te wonen.