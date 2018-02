Marijke Groenewoud is zaterdag op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg tweede geworden op het Nederlands kampioenschap marathon voor junioren. In de sprint moest de schaatster uit Hallum Dieuwertje van Kalken voor laten gaan. Na Van Kalken en Groenewoud pakte Janet Beers het brons.

Bij de jongens stonden er geen Friezen op het podium. Michel Eenkhoorn pakte daar de nationale titel. Wessel Horlings uit Heef eindigde op de vijfde plaats en was daarmee de beste Fries.