"Dit is shorttrack, hè", was de eerste reactie van Joost Knegt na de uitschakeling van zoon Sjinkie op de Olympische 1000 meter. Shorttracker Sjinkie Knegt kreeg zaterdag al in de kwartfinale een penalty. Daar was zijn vader het niet mee eens.

Wij volgden met vader Joost en zus Kim de verrichtingen van Sjinkie Knegt op de 1000 meter, thuis bij een van Sjinkie's beste vrienden.