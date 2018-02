Friese cheerleaders reizen af naar de Olympische Spelen

Negen cheerleaders van Frisian Cheer Stars stappen zaterdagavond op het vliegtuig naar Zuid-Korea. Het doel van de reis is niet om het publiek op te warmen, maar om het Internationaal Olympisch Comité ervan te overtuigen dat cheerleaden met ingang van de Olympische Spelen in Parijs, in het jaar 2024, een olympische sport moet worden.

Vrijdagavond was in Heerenveen de laatste training voor de lange vliegreis naar Azië en werden onder andere de verschillende sprongen nog eens geoefend. Een ander belangrijk onderdeel van de sport is de menselijke piramide, waarbij een jonge cheerleader, de zogenaamde flyer, in de lucht wordt gegooid en weer wordt opgevangen.

Druk programma

De cheerleaders hebben een druk programma in Zuid-Korea. De vrouwen zullen bij een aantal wedstrijden korte demonstraties verzorgen en meedoen aan een vriendschappelijke cheerleading-wedstrijd. Het is de bedoeling dat de ploeg ook een rol krijgt bij de sluitingsceremonie van de Winterspelen, maar hoe die rol er precies uitziet, weten de cheerleader op dit moment nog niet.

Het Nederlandse cheerleadersteam is uitgenodigd, omdat Nederland als vijfde eindigde in het medailleklassement op de Spelen in Sotsji, vier jaar geleden.