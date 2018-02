Op de Tolheksleane in Frieschepalen is zaterdagmiddag een wielrenner ernstig gewond geraakt. De fietser viel, maar hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie weet nog niet of er iemand anders was betrokken bij het ongeluk.

Een traumahelikopter, de politie en een ambulance werden ingezet voor hulpverlening. De wielrenner is met de ambulance naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten gebracht.