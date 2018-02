Anema: ''Het is niet eens een storm in een glas water''

Jillert Anema voelt zich niet schuldig in de matchfixing-affaire van vier jaar geleden bij de Olympische Spelen in Sotsji, want hij is niet schuldig. Dat zegt Anema zelf. ''Het is een situatie van vier jaar geleden waarvan ik heb gezegd: het is klaar. Nu komt het ineens weer naar boven'', zegt Anema. ''Het is voor mij een open wond, want ik vond het niet verdacht.''

Tegen de NOS wil Anema inhoudelijk niet veel zeggen over de beschuldigingen. Dat leidt af van de prestaties die nog neergezet moeten worden, zegt de schaatscoach. Zondag staat Anema weer op het ijs, als coach van Heather Bergsma die dan de 500 meter rijdt.

Anema wil de zaak niet te groot maken. ''Het is niet eens een storm in een glas water'', zegt hij. ''Ik heb destijds een brief gekregen, geen waarschuwing. Of ik heb het niet goed gelezen.''