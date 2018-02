ONS Sneek verliest in Capelle van naaste concurrent

ONS Sneek heeft zaterdagmiddag de competitiewedstrijd bij en tegen Capelle verloren. De ploeg van trainer Chris de Wagt ging tegen de nummer zestien van de ranglijst met 4-1 onderuit.

Na een klein kwartier scoorde Olaf van der Sande het openingsdoelpunt en vijf minuten later verdubbelde Tim Vincken de score. De Snekers gingen daarna op zoek naar de aansluitingstreffer. Die viel in de laatste minuut van de eerste helft. De van IJsselmeervogels gehuurde Samir Merraki zorgde ervoor dat beide ploegen met een stand van 2-1 de kleedkamer opzochten.

In de tweede helft kreeg ONS Sneek-speler Rein Werumeus Buning een grote kans op de gelijkmaker, maar die viel niet. Met een kopbal was ploeggenoot Michael Lanting dichtbij, maar ook hij slaagde er niet in de 2-2 te maken. Twintig minuten voor tijd schoot Patrick Amels de bal richting de kruising, maar keeper Bradly van der Meer kon de bal keren.

Een tweede Sneker goal bleef uit, waarna Capelle de wedstrijd besliste. In de laatste tien minuten scoorde de thuisclub twee keer. Bram van Eijk en opnieuw Van der Sande zorgden ervoor dat de drie punten in Capelle bleven.

Capelle - ONS Sneek 4-1 (2-1). 14. Olaf van der Sande 1-0, 19. Tim Vincken 2-0, 45. Samir Merraki 2-1, 81. Bram van Eijk 3-1, 84. Van der Sande 4-1.