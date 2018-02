Schulting na 1500 meter: "Ik was gewoon niet goed genoeg"

Op de 1500 meter slaagde Suzanne Schulting er zaterdag niet in mee te doen in de strijd om de medailles. De shorttrackster werd in de halve finale uitgeschakeld. "Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg", was haar simpele verklaring.

"Het was een heel lastige halve finale", blikte Schulting terug. "Ik stapte twee keer op een blok en dan mis je ook nog eens snelheid. Nee, ik was gewoon niet goed genoeg. Nu op naar de 1000."

De 1000 meter staat donderdag op het programma. Niettegenstaande de uitschakeling in de halve finale op de 1500 meter van zaterdag, heeft Schulting vertrouwen in de race van donderdag. "Als ik kijk naar wat ik laat zien op de trainingen, weet ik dat ik goed ben. De 1000 is mijn beste afstand, beter dan de 1500."