Pyeongchang, dag 10: Das, Bergsma en Kramer komen in actie

Na de teleurstellende shorttrackdag van zaterdag is het zondag op de Olympische Spelen in Zuid-Korea weer de beurt aan de langebaanschaatsers om zich te laten zien. Op de 500 meter komen twee 'Friese' vrouwen in actie en in de heats komen de mannen van de achtervolgingsploeg in actie.

12.00 uur: 500 meter vrouwen

Aan de start van de 500 meter voor vrouwen verschijnen onder anderen Anice Das en Heather Bergsma. Zij zullen proberen voor een stunt te zorgen, want favoriet op deze afstand zijn ze niet. Dat is de Japanse Nao Kodaira.

Das begint meteen als eerste. Ze rijdt in de eerste rit solo. Bergsma komt in de negende rit Min Sun Kim uit Zuid-Korea tegen.

Marrit Leenstra zou in eerste instantie ook meedoen, maar zij heeft zich vrijwillig teruggetrokken, zodat ze zich beter kon voorbereiden op de ploegenachtervolging van maandag. De vervangster van Leenstra op de 500 meter is Lotte van Beek.

13.00 uur: ploegenachtervolging mannen

In de achtervolgingsploeg zal Sven Kramer zondag samen met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen proberen de heats te doorstaan. Inzet is een plaats in de finale, die woensdag zal worden verreden.

Voorspellingen

Elke dag doet een panel van sportjournalisten een voorspelling voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (journalist Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (journalist Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (commentator shorttrack NOS), Roelof de Vries (journalist Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (oud-shorttracker en analist NOS).

Vrouwen 500 meter

Voorspelling Koos Wieling

1. Nao Kodaira (Japan)

2. Lee Sang-hwa (Zuid-Korea)

3. Vanessa Herzog (Oostenrijk)

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Nao Kodaira (Japan)

2. Lee Sang-hwa (Zuid-Korea)

3. Jing Yu (China)

Foarsizzing Johan Stobbe

1. Nao Kodaira (Japan)

2. Lee Sang-hwa (Zuid-Korea)

3. Vanessa Herzog (Oostenrijk)