De Laat had einde Spelen 'met mooi randje' in gedachten

Een kleine misser zorgde ervoor dat shorttracker Itzhak de Laat zaterdag uitgeschakeld werd op de 1000 meter. "Halverwege de koers ging ik niet lekker de bocht in. Mijn schaats raakte even het ijs verkeerd. Ik voelde dat mijn schaats weg stuiterde. Kleine missertjes worden bij het shorttrack meteen afgestraft. Dan moet je gelijk weer achteraan beginnen. Het tempo ligt hoog en dan red ik het gewoon niet. Daar baal ik enorm van. Ik had het gewoon moeten halen."

De Laat heeft nog wel geprobeerd naar voren te komen, maar dat lukte niet. "Als je missers hebt, moet je gaatjes dichtrijden en dan is het te hopen dat je dat nog kan. Ik probeerde er nog wel langs te komen, maar kon eigenlijk alleen maar buitenom, binnendoor lukte niet."

Zo snel De Laats Olympisch debuut begon, zo abrupt is het ook weer geëindigd. "Ik had een mooi randje aan deze dag willen geven, maar dat is niet gelukt."