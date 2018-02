Politie Noord-Nederland gebruikt stroomstootwapen niet vaak

De politie van Noord-Nederland heeft bij de landelijke test met stroomstootwapens het afgelopen jaar maar één keer gebruikt gemaakt van het wapen. Het is niet bekend in welke situatie dit gebeurde, of waar dit was. Dat meldt RTV Noord.

In de rest van Nederland werd het stroomstootwapen veel vaker gebruikt. De reden daarvoor is dat het daar de hondenpolities zijn die het wapen bij zich hebben, terwijl het in het Noorden het arrestatieteam is. Bovendien doet de politie van Noord-Nederland pas een halfjaar aan de proef mee, terwijl andere korpsen dat al een jaar doen.