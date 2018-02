Knegt, De Laat en Schulting niet verder

De 1000 meter op de Olympische Spelen is op een teleurstelling uitgedraaid voor Sjinkie Knegt uit Bantega. De Friese shorttracker werd zaterdagmiddag in de kwartfinales gedisqualificeerd. Hij reed in een bocht de Amerikaan John-Henry Krueger voorbij 'op een onregelementaire wijze', volgens de jury. Door de straf zit Knegt niet in de halve finale die later zaterdag op het programma staat. Itzhak de Laat uit Oudeschoot wist de volgende ronde ook niet te bereiken.

Suzanne Schulting uit Tijnje werd zaterdag uitgeschakeld in de halve finale 1500 meter. Jorien ter Mors is wel door.