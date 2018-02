Minister wil in maart antwoord geven op 'pestzaak-Brandaris'

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft meer tijd nodig om Kamervragen te beantwoorden over pesterijen op de Brandaris. Ze moet eerst overleggen met haar collega's van Infrastructuur en Sociale Zaken voordat ze goed antwoord kan geven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

GroenLinks heeft vragen gesteld over vuurtorenwachter Nicolette Van Berkel, die melding maakte van de pesterijen. Ze zit nu al twee jaar thuis. Minister Ollongren verwacht dat ze in maart antwoord kan geven op de vragen.