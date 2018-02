Gestolen schoenen cruciaal bij aanhouding straatrovers

Een paar schoenen heeft de politie direct op het spoor gezet van drie verdachten van een straatroof. De straatroof vond vrijdagavond plaats in het centrum van Heerenveen. In een steeg bij de Kerkstraat werden twee jongens van 16 en 17 jaar bedreigd met een vuurwapen. Een van de jongens moest zijn schoenen afgeven aan de overvallers. Daarna gingen de verdachten ervandoor. Ze konden worden aangehouden in een woning in Heerenveen. Daar vond de politie de gestolen schoenen en een vuurwapen. Die zijn in beslag genomen.

De verdachten zitten vast. Het gaat om een jongen van 17 jaar uit een dorp in de gemeente Heerenveen en twee mannen van 18 en 19 jaar uit Heerenveen zelf.