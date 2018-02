Stakingen dreigen bij woningcorporaties

Werknemers van Friese woningcorporaties leggen de komende weken mogelijk het werk neer. De vakbonden hebben acties aangekondigd, omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe loonvoorstellen van de corporaties. Daarin vallen de lonen lager uit dan de inflatie, zegt Janne Waage van vakbond FNV.

De corporaties bieden over het jaar 2017 een structurele loonsverhoging van 0 procent en voor 2018 van 1,5 procent. Dat vinden de vakbonden te weinig. Zij eisen 2,5 procent over 2017 en 3,5 procent over 2018. De werkdruk is hoger en het werk is moeilijker worden, omdat huurders langer thuis blijven wonen die anders bijvoorbeeld in een GGZ-instelling of in een verzorgingstehuis opgenomen zouden zijn.

De woningcorporaties willen bovendien voor nieuwe werknemers een nieuwe loonstructuur opzetten met aanmerkelijk lagere salarissen. Dat zou dan 375 en 650 aan loon schelen per maand, zegt Janne Waag. "En dat terwijl de top wel veel meer loon ontvangt."

Sinds maart vorig jaar wordt er al onderhandeld met de werkgevers, tot nu toe zonder resultaat. Als dat resultaat nog langer uitblijft, komt er eind maart een landelijke stakingsdag. De acties beginnen ludiek. maar op 27 maart is er een landelijke stakingsdag.