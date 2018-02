Marrit Leenstra niet in actie op 500 meter in Pyeongchang

Schaatsster Marrit Leenstra doet zondag op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea niet mee aan de 500 meter . Ze heeft zich vrijwillig teruggetrokken. De reden daarvoor is dat ze zich dan beter kan voorbereiden op de ploegenachtervolging van aanstaande maandag. Leenstra was op de 500 meter toch al geen medaillekandidaat. Bij de ploegenachtervolging won ze vier jaar geleden goud, samen met Ireen Wüst en Lotte van Beek.

Marris Leenstra wordt zondag op de 500 meter vervangen door Lotte van Beek.